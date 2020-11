Caminhão destrói muro, invade quintal e lança moto em igarapé de Manaus

Manaus/AM - Um acidente de caminhão deixou o muro de uma residência destruído na manhã deste domingo (1º) na Rua Sabiá, bairro Tarumã, zon Oeste da cidade. Por volta das 10h da manhã, enquanto transitava no local, o motorista do caminhão perdeu o controle e acabou colidindo com o muro de uma casa, derrubando a alvenaria e invadindo a área do quintal com o veículo.

Durante o acidente, o caminhão ainda bateu em uma motocicleta, e o impacto lançou o veículo no igarapé próximo.

As informações são de que não houve feridos, apenas danos materiais. Confira mais fotos abaixo: