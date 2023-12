Caminhão desgovernado atropela motociclista de app e destrói casa em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo ficou ferido ao ser atingido por um caminhão desgovernado na rua Manoel Ribeiro, bairro Tancredo Neves, na manhã desta sexta-feira (15). Além de atropelar a vítima, o veículo também invadiu e destruiu parte de uma casa.

Segundo o genro do proprietário, o industriário Rafael Lima, o caminhão pertence a uma loja de materiais de construção. O veículo estava descendo a rua Edvan Martins, quando estancou, perdeu a direção e fez uma curva invadindo a casa que ficava em outra rua à direita. Ao perceber que o caminhão estava desgovernado, o motorista ainda chegou a gritar para as pessoas saírem da rua, mas o motorista não teve tempo de sair.

“O dono do caminhão, falou que o motorista foi inconsequente, estancou o caminhão numa descida, numa ladeira, e não o segurou. O caminhão também é antigo. Ele fez uma curva inesperada, acertou a casa do meu sogro e infelizmente, acertou o motoqueiro também (...) Quando ele perdeu o controle do caminhão, descendo a ladeira, ele gritou pro pessoal sair da rua, sair da frente, porque não tinha como ele segurar. E infelizmente o motoqueiro não conseguiu a tempo de sair da frente ”, lamenta Rafael.

No momento do acidente, o casal de idosos que mora na residência não estava no local, mas o motorista de aplicativo estava próximo à casa, aguardando um passageiro.

O homem quebrou as duas pernas e a moto dele foi parar embaixo do caminhão. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital.

A residência atingida teve a sala e um quarto destruídos. Outras partes da casa também ficaram comprometidas com rachaduras, mas os danos reais só poderão ser avaliados após a retirada do caminhão, que segue no local do acidente.

"Afetou toda a estrutura, vamos dizer, tudo vai ser ressarcido. Segundo o gerente do AMD, dono do caminhão, do material de construção, falou que depois que a perícia tirar o caminhão daí, aí vão fazer uma perícia na casa pra ver o que pode recuperar e o que não pode. Mas segundo eles, vão ressarcir tudo. Todo material que tinha na sala, que foi destruído, o quarto, tudo, vai ser ressarcido", diz Rafael.