Águas de Manaus é multada em R$ 215 mil por problemas de abastecimento

A Ageman encaminhou ofício pedindo informações à concessionária a respeito das causas e solicitou medidas reparadoras. No entanto, a empresa não atendeu à primeira solicitação, então o órgão notificou a concessionária a apresentar informações em um prazo de 15 dias úteis e a empresa, mesmo tendo solicitado dilatação do prazo, novamente não encaminhou as informações requisitadas, o que levou a Ageman a multar a Águas de Manaus.

Segundo a Ageman, houve paralisação no sistema Nova Floresta nos dias 31 de outubro, 2, 3, 4 e 9 de novembro, prejudicando moradores das áreas Gilberto Mestrinho, Novo Reino, Nova Vitória, Cidade do Leste, comunidade de Deus, Grande Vitória, Nova Conquista, Nova Floresta, Zumbi, Monte Sião, Brasileirinho, João Paulo, Jorge Teixeira 2, 3 e 4, Santa Inês, Bairro Novo, Prourbis, Viver Melhor 3, Coliseu, São José, Tancredo Neves, conjunto Castanheira e São Lucas 1 e 2.

Manaus/AM – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) multou a concessionária Águas de Manaus em R$ 215 mil, por problema de abastecimento ocorrido no sistema Nova Floresta, Zona Leste.

