Caminhão baú usado para despejar entulhos em igarapé é apreendido em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

A equipe policial ambiental foi acionada após receber a denúncia de que o despejo do entulho estava sendo realizado, naquela localidade. Aproximadamente 60 sacos de fibras com resto de obra. Ao dirigirem-se ao local, foi constatado o crime ambiental em flagrante.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), _por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu na tarde de quarta-feira (06/12), um caminhão baú usado para despejar irregularmente restos de materiais de obras num igarapé, na rua Lóris Cordovil, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade. O condutor do veículo e o ajudante dele, sem idades informadas, foram presos por crime ambiental.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.