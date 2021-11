Cadeia Raimundo Vidal Pessoa será usada para obras sociais da arquidiocese de Manaus

Manaus/AM - O prédio da antiga cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na avenida 7 de Setembro, deverá ser usado Arquidiocese fazer uso com ações sociais. O anúncio foi feitos após uma reunião entre governo, prefeitura e o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, que sugeriu o local para obras da igreja.

O governo revelou que vai assinar um Termo de Cessão do prédio e que na próxima terça-feira (16), e uma equipe irá ao local para verificar a situação para restauro do local, que foi desativado definitivamente no dia 12 de maio de 2017.

O prédio, que possui 114 anos, é um marco na história do Sistema Prisional do Amazonas, sendo a primeira unidade prisional do Estado.