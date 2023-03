C* Seco, Xana e mais: Manaus 'bomba' em criatividade para nomes de pets

Manaus/AM - Uma cadelinha de nome diferentão, viralizou nesta semana após a veterinária amazonense Iana Moral compartilhar o prontuário da paciente em um post no Twitter. A "Cu Seco", foi levada por seu tutor para ser castrada, e chamou a atenção pelo nome.

Segundo o Uol, a "homenagem" à Cu seco, foi em referência à sua aparência quando foi adotada, pois ela era magra, sem muita gordura no bumbum. Segundo Iana, os nomes inusitados não são raridade em Manaus. Ela diz que já atendeu a um cachorro chamado 'Ele Não' e a "Periguete".

Ainda de acordo com a profissional, um dos nomes, o da gatinha Xana, chegou a lhe causar um problema pessoal: "Nós fizemos um tratamento que é demorado. O proprietário estava chateado com a aparente falta de resultado e quando eu falei que precisávamos continuar o tratamento ele foi bastante grosso comigo. Mas a gata ficou boa, com o pelo lindo, e ele mandou uma mensagem falando: 'Doutora, muito obrigada. Desculpa por ter sido meio ríspido, mas a senhora foi muito boa com a Xana'. Eu namorava. Quando o texto chegou no WhatsApp foi complicado de explicar do que ele estava falando", contou a profissional, que atende como clínica geral e cirurgiã.