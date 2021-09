Braga lamenta em encontro com moradores falta de centro de convivência no Jorge Teixeira

Em reunião com lideranças comunitárias do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na noite desta sexta-feira (10), o senador Eduardo Braga (MDB/AM), lamentou que o governo do Estado ainda não tenha construído o Centro de Convivência da Família daquela região. Ele afirmou que deixou dinheiro em caixa, em 2010, quando saiu do governo, para construção do complexo.

O encontro foi organizado pelo líder comunitário Chico Moura, da zona Leste, e reuniu mais de 60 moradores da comunidade. Eles reclamaram, principalmente, sobre a falta de atendimentos médicos em unidades de saúde daquela região, a precária estrutura física das escolas, aumento da violência e a ausência de espaço de esporte e lazer.

Acompanhado do deputado Dermilson Chagas (sem partido) e do presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), Eduardo Braga disse que, o abandono do governo do Estado não se restringe apenas a zona Leste da capital, mas também a todos os 61 municípios, “que estão à mingua há mais de dois anos e nove meses”.

"Tudo isso por conta de um governo fraco, inerte e sem projeto para ajudar o povo do Amazonas. E dinheiro tem. No meu primeiro ano de governo (2003) trabalhei com um orçamento de R$ 6 bilhões, e construí 42 hospitais em Manaus e no interior até 2010. Hoje, esse governo tem R$ 30 bilhões. Mas o que ele fez até agora? Nada! Só trouxe sofrimentos e muitas mortes”, comparou Eduardo.

Interior abandonado

O deputado Dermilson lembrou que tem percorrido o interior, e o que encontra são reclamações de abandono nas áreas mais essenciais como saúde, educação e segurança pública. “Não podemos mais conviver com essa situação. Estamos falando de pessoas, seres humanos, nossos irmãos, que estão penando por conta da falta de sensibilidade de um governo que não existe”, disparou.

O presidente da AAM completou a fala do deputado, e disse que o Amazonas precisa de um governante de pulso. “Se não fosse a indicação de emendas do senador Eduardo, os municípios estariam muito pior. Eu sei porque tenho percorrido todo esse Estado, e na minha cidade, se não fosse o Eduardo, estaríamos bem pior”, destacou.

Com informações da assessoria