Braga entra com notícia-crime para denunciar suposta disseminação de fake-news

Indagado sobre a declaração de bens de Eduardo Braga disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Yuri disse apenas que consta nesta declaração apenas bens previamente declarados em seus imposto de renda. “Se houver relógio ou iate, certamente não consta”.

Ao ser questionado sobre a ausência de Braga na coletiva desta sexta, Yuri apenas informou que o senador estava em uma reunião com prefeitos do interior. “Isso é um caso extremamente jurídico”, alegou.

Manaus/AM - A assessoria jurídica delo senador Eduardo Braga (MDB), que é candidato ao Governo do Amazonas, anunciou nesta sexta-feira (7), que entrou com uma notícia-crime para investigar disseminação em massa de fake-news, às vésperas do segundo turno das eleições.

