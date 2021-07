Bombeiros fazem buscas por adolescentes desaparecidos em igarapé de Manaus

As buscas começariam apenas na terça-feira (13), mas começou hoje, após familiares e amigos ameaçarem fazer as buscas por conta própria.

De acordo com testemunhas, três jovens teriam pulado no igarapé para buscar uma bola que caiu no local. Um deles conseguiu subir, mas os outros dois desapareceram em meio líquido.

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros realiza na noite desta segunda-feira (12), as buscas pelos adolescentes que desapareceram na tarde de hoje, no igarapé da Avenida Brasil, na zona Oeste de Manaus.

