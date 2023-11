Boi Manaus 2023 é confirmado para dezembro; veja datas

Manaus/AM - Foi anunciada na tarde desta sexta-feira (10), a realização do “Boi Manaus 2023” nos dias 1º e 2/12. O evento, que acontece anualmente como parte da programação do aniversário de Manaus, em outubro, foi adiado, este ano, devido à fumaça que cobria a cidade no período.

A equipe técnica da Manauscult fará uma visita in loco para os ajustes do tamanho do evento, que este ano será em dois dias (sexta-feira e sábado). Em breve, a programação completa do evento será divulgada pela Prefeitura de Manaus.

Boi Manaus 2023

O Boi Manaus surgiu em 1996, durante uma das edições do Bar do Boi que, até então, acontecia na TV Lândia Mall (atual Plaza Shopping). Com tamanha repercussão no decorrer das edições, o evento, que faz parte do calendário da cidade, acabou sendo transferido para o Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, localizado na zona Oeste da capital.