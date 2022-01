Bicho-Preguiça cai de árvore e destrói vidro de carro em Manaus; vídeo

Manaus/AM – Um bicho-preguiça caiu de uma árvore e acabou atingido o vidro de um carro. A cena inusitada aconteceu no último domingo (16), na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste. Bicho-Preguiça cai de árvore e destrói para-brisa de carro em Manaus; vídeo pic.twitter.com/qmWIt5ihEK — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 19, 2022 No vídeo, o animal aparece em cima do carro enquanto o dono do veículo, um veterinário, mostra o para-brisa destruído, devido ao impacto. Após o acidente, o veterinário examinou o animal, que ficou sem nenhum ferimento, e devolvido a natureza.

