Idosa passal mal em fila no centro de testagem e é socorrida pelo Samu em Manaus

Manaus/AM - Uma idosa de 65 anos precisou ser socorrida por uma ambulância do Samu após passar mal enquanto aguardava para fazer o teste para covid-19 do lado de fora do centro de testagem do Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery. A mulher tem comorbidade, sofre de hipertensão e estava há horas em uma fila quilométrica debaixo do sol porque, segundo populares, não há prioridade no atendimento. Mais cedo, outra mulher já tinha sido levada para o hospital por ter desmaiado no local. Desde as primeiras horas da manhã, uma multidão está “acampada” no entorno do centro de testagem na tentativa de conseguir um diagnóstico.

