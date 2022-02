Bebê de um ano é resgatado após ficar preso em carro no aeroporto de Manaus

Manaus/AM - Um bebê de um ano e quatro meses ficou preso dentro de um carro na tarde deste sábado (12), no estacionamento do Aeroporto Eduardo Gomes, após a porta do veículo travar acidentalmente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi solicitado o apoio da Seção Contra Incêndio do Aeroporto Internacional de Manaus- SCI, que realizou a quebra do vidro do lado do passageiro e resgatou a criança.

O bebê foi resgatado sem ferimentos ou maiores complicações.