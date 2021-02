Batuqueiro do Garantido morre após ser atropelado de bicicleta em Manaus

Manaus/AM - Mauro Junior Filho, de 29 anos, integrante da Batucada do Boi Garantido, morreu neste domingo (28) após ser atropelado por um carro na avenida Constantino Nery, próximo ao Hemoam, na zona Centro-Sul de Manaus.

As informações preliminares são de que o músico realizava entrega de lanches em sua bicicleta, quando foi atingido por um carro. Ele teria ainda batido a cabeça em uma árvore, sofrendo traumatismo craniano e sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o levou a um hospital.

O motorista teria fugido do local, Familiares e amigos chegaram a pedir ajuda para o tratamento nas redes sociais, mas Mauro não resistiu.

Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentam a morte precoce e lembram de Mauro como uma pessoa cheia de vida, com humildade e honestidade no coração. Ele estaria feliz em estar trabalhando com a entrega de lanches.

A Escola de Samba de Manaus GSRES Andança de Ciganos, da qual Mauro também fazia parte, lamentou a morte em nota oficial:

“É com muito pesar que a Família Andanças de Ciganos recebe a notícia do falecimento do nosso querido Mauro Da Silva, fazia parte de nossa Bateria Vai ou racha, mas acima de tudo era um filho abençoado e um excelente pai, que mesmo com essa pandemia não deixou de correr atrás do pão de cada dia, mas infelizmente encontrou em seu caminho um motorista que tirou brutalmente sua vida e nós queremos justiça. E nesse momento de dor deixamos nossas mais sinceras condolências à todos por esta inestimável perda. G.S.R.E.S ANDANÇAS DE CIGANOS”.