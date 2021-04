Bares na Praça do Eldorado são interditados após aglomerações em Manaus

Manaus/AM - Os bares e restaurantes da Praça do Eldorado, na zona Centro-Sul de Manaus, foram interditados nesta segunda-feira (12) após a publicação do decreto estadual que determina o fechamento dos estabelecimentos por 15 dias. A medida é para conter o avanço da Covid-19 no Amazonas e ocorre depois que equipes de fiscalização flagraram aglomeração neste fim de semana no local.

Os empresários ficaram revoltados com a decisão do governador do Amazonas, Wilson Lima, no entanto, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional do Amazonas (Abrasel) se reuniu e deve apresentar medidas para garantir os protocolos sanitários para a reabertura do comércio na área.

“Todos os nossos associados estão cumprindo com os protocolos, um não pode pagar por todos, o que nós queremos é ter a liberdade de trabalhar, seguindo os protocolos”, disse Gean Frabizio, presidente em exercício da Abrasel.