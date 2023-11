Bancada Federal vai enviar emendas para novos investimentos em Manaus, diz David Almeida

Manaus/AM - Após reunião em Brasília com a bancada federal do Amazonas, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que a cidade receberá emendas parlamentares para novos investimentos estruturantes. Entre essas áreas estratégicas, estão recursos para a execução de obras fundamentais para a proteção da população no período de chuvas que se aproxima.

“Serão recursos para conter as erosões (voçorocas), para limpeza e desassoreamento de igarapés, para infraestrutura viária da cidade. Temos as UBSs, as creches. Todas essas áreas serão contempladas com as emendas que os deputados e senadores estão destinando para a cidade de Manaus”, declarou o prefeito logo após a reunião com a bancada.

De acordo com David Almeida, os três senadores do Amazonas sinalizaram com aporte de recursos para a cidade, em diversas áreas. Dos oito deputados federais, seis também indicaram apoio com emendas. “Inclusive, pelo que temos de conhecimento, é a maior manifestação de apoio para Manaus por parte de uma bancada”, completou o chefe do Executivo municipal.

O coordenador da bancada do Amazonas, senador Omar Aziz, confirmou que dará agilidade para a liberação das emendas que o grupo vai defender no Orçamento Geral da União de 2024. “Vamos procurar dar muita agilidade para a liberação desses recursos”, destacou Omar.