Balsa afunda com contêineres cheios de TVs 4K em Manaus; Ipaam apura acidente

Manaus/AM - Uma balsa e 9 contêineres com TVs 4K afundaram no Porto do Chibatão na noite desta segunda-feira (29). O prejuízo foi confirmado pela empresa responsável que se pronunciou sobre o acidente. Agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foram apurar as causas do ocorrido.

Pela manhã, militares do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil foram até o ancoradouro fazer uma inspeção.

Fiscais do Ipaam irão decidir quais medidas serão tomadas, pois além de ter colocado a vida dos trabalhadores em risco, uma quantidade considerável de óleo caiu no Rio Negro.

A JF de Oliveira Navegação LTDA, empresa responsável dos produtos, informou que o acidente aconteceu após uma manobra de embarque de carretas baús.

Veja a nota na íntegra

Em respeito aos nossos clientes e parceiros, a JF de Oliveira Navegação, localizada na Ceasa, vem a público informar que por volta das 23h45 do dia 29 de novembro, durante uma manobra de embarque de carretas baús, um dos módulos veio a adernar. Posteriormente, às 2h48 do dia 30 de novembro, o módulo veio a pique.

Informamos que não houve perdas humanas, apenas perdas materiais.

As ações estão sendo tomadas para a retirada das carretas da margem da JF de Oliveira e a Flutuação do módulo.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.