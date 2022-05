Bairro de Manaus terá evento com emissão de RG e financiamento neste sábado

Manaus/AM - Serviços gratuitos de cidadania, empreendedorismo e orientações ao consumidor são algumas das ações da quinta edição do programa Governo Presente que acontecem neste sábado (28) no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, localizado na avenida Curaçao, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A programação inicia às 8h e segue até as 14h de sábado. Em quatro edições na capital, mais de 20 mil atendimentos já foram realizados durante as ações nos bairros.

O programa é realizado a cada 15 dias em um bairro diferente da capital e, localidades como Compensa, Cidade de Deus, Armando Mendes e Parque São Pedro já receberam o programa, que oferece serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, crédito, trabalho e segurança pública, entre outras áreas.

Cidadania e social

Nesta edição do Governo Presente, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizará a emissão de mil RGs, entre 1ª e 2ª via. Além disso, o órgão vai oferecer atendimento da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e unidades do Passe Legal.



A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), reforçará o projeto Crédito Rosa, voltado para mulheres que empreendem e desejam obter financiamento. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.



O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) disponibilizará 20 profissionais responsáveis por serviços de corte de cabelo, barbeiro, massagem, tranças, penteados e esmaltação.



Serviços do programa Seduc Atende, com atualização de documentação e emissão da 1ª via do Passe Livre Estudantil, também serão levados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.



Trabalho e consumidor

O Sine Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), integra o programa com serviços para cadastro para emprego, seguro-desemprego, Carteira de Trabalho Digital e orientações para o Mais Crédito Amazonas.



O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) participará da ação fazendo o atendimento de reclamações e denúncias de medidores de energia elétrica e hidrômetros. Atividades desenvolvidas pelo órgão também serão apresentadas, juntamente com cartilhas sobre produtos certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).



O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) disponibilizará equipes de fiscalização e profissionais para registrar denúncias dos consumidores.



Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realizará atendimentos em saúde na Estação do Coração para aferição de pressão arterial, glicemia, IMC e orientação nutricional.



Também serão dados encaminhamentos para procedimentos ginecológicos e orientações na Estação da Mulher, além de atividades voltadas à saúde mental com disponibilização de psicólogos na Estação Mente Zen.



A FVS-RCP disponibiliza todas as doses da vacina contra a Covid-19, Influenza e Tríplice Viral. A ação contará ainda com o ônibus de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) com profissionais para aconselhamento e testagem rápida para sífilis, hepatites e HIV.



Por meio do projeto Chamas de Saúde, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) ofertará atendimentos nas áreas de ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria, clínica geral, odontologia, farmácia, enfermagem e serviço social.



Segurança e trânsito

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), levará ao evento a escuta e acolhimento psicossocial, cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos, além de palestras educativas sobre violência, bullying e saúde.



A Ouvidoria-Geral da SSP-AM realiza uma pesquisa de satisfação, no âmbito da Segurança Pública, com a população presente. A Polícia Militar comanda uma exposição dos grupamentos Marte (antibombas), Rocam Motos, Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil terão estandes de visitação no evento.



O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) atenderá para serviços de veículos, CNH, além de informações a respeito dos projetos CNH Social, Motociclista Legal e CNH na Escola, bem como fará a exposição de equipamentos usados pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e ações educativas.