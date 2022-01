Aulas em escolas municipais de Manaus começam de forma presencial em fevereiro

Manaus/AM -O início do ano letivo em escolas da Prefeitura de Manaus, localizadas nas zonas urbana e ribeirinha – no rio Amazonas - marcado para (7), será de forma presencial. A informação foi confirmada pela secretário Municipal de Educação nesta quinta-feira (13), durante a coletiva de imprensa de divulgação do calendário para vagas em creches municipais. “A decisão é que as aulas sejam presenciais, mesmo porque nós estamos com os servidores em geral vacinados e os alunos acima de 12 anos. Portanto, a decisão hoje é de iniciarmos as aulas 100% presenciais. Mas deixo claro que não vamos desafiar o vírus, não vamos desafiar a ciência. Nós vamos seguir as recomendações daqueles profissionais que lidam com a ciência e com a saúde”, pontuou o secretário Pauderney Avelino. Plano B A rede municipal de ensino vai se preparar caso ocorra um eventual crescimento dos casos de infecção pelo novo coronavírus, para que as aulas também iniciem de forma remota Orientações Dentre algumas medidas para evitar a Covid estão: orientar o uso constante e contínuo dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs); organizar, respeitando os protocolos de saúde, atividades na escola; orientar a intensificação da limpeza e desinfecção da escola diariamente; aproveitar as áreas abertas para as atividades escolares; estabelecer boas práticas de convivência na escola; entre outras medidas. Todas essas medidas já são seguidas pelas escolas da zona ribeirinha, do rio Negro, que iniciaram as atividades de forma presencial na última segunda-feira, 10.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.