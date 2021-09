Ator de ‘O Menino Que Matou Meus Pais’ chora morte do primo youtuber em Manaus

O ator manauara Leo Bittencourt, protagonista do filme "O Menino Que Matou Meus Pais", gravou vários stories chorando e lamentando a morte do primo youtuber, João Vitor Azedo Fernandes, em Manaus. O jovem de 21 anos sofreu uma acidente de moto na madrugada de hoje na avenida do Turismo, em Manaus.

“Teimosia é fod* né primo… que Deus te acompanhe e você siga nos olhando lá de cima. Te amo moleque”, escreveu Leo.

Em seguida, o ator gravou vários vídeos chorando lamentando a perda do primo e conscientizando os jovens sobre responsabilidade no trânsito.

“Essa semana eu tava conversando com o Vitor para caralh* e ele começou a postar video com coisa de moto, motovlog. Eu vi as coisas e ele correndo para carlh* e eu falei para ele. Sabia que ele não ia me escutar”, disse.

“Você queria tanto para que eu te apoiasse como criador de conteúdo e eu falei que ia apoiar no dia que você parasse de correr. É isso, aquele conselho: ‘não corram, não corram, se protejam, o trânsito ja é maluco andando de carro, de moto então você tem que ter cuidado redobrado e infelizmente essa por** levou meu primo. Se cuidem”, disse acrescentando que a “vida não tem preço”.