Apresentações do Jota Quest e Double You no “Passo a Paço" são remarcadas

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” é o maior festival de artes integradas do norte do país que vai acontecer de 3 a 6 de setembro. A programação completa dos artistas locais e nacionais será divulgada ainda nesta sexta-feira (26).

Uma outra alteração foi quanto a atração internacional “Double You”, que passará do dia 4 de setembro para o dia 3, com a apresentação no palco “Caboquinho”, a partir das 22h40.

A mudança ocorre devido alteração na agenda dos artistas. O início do show está previsto para às 19h50 no palco “Tucupi”.

Manaus/AM - O grupo Jota Quest que estava agendado para se apresentar no próximo dia 4 de setembro na programação do festival “Passo a Paço 2022”, teve a data de participação alterada para o dia 5.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.