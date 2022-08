Manaus finaliza plano de contingência para o manejo de casos de varíola dos macacos

O Amazonas, de acordo com dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/Manaus), já registrava até quarta-feira (24), 15 casos confirmados da doença, além de 17 casos suspeitos ainda em investigação. O município de Manaus registrou o primeiro caso da doença no dia 27 de julho. Em todos os casos suspeitos e confirmados na capital, os técnicos de vigilância dos Distritos de Saúde (Disas) e do Cievs/Manaus, mantém o monitoramento de pacientes e seus contatos íntimos.

