Apresentação de propostas para o Carnaval 2024 começa hoje em Manaus

Manaus/AM – Começou nesta segunda-feira (13), a apresentação de proposta de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para concessão de apoio financeiro aos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, “A” e “B” para o Carnaval de 2024.

As propostas podem ser apresentadas à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) até o dia 13/12, por meio do link https://forms.gle/m2WS6aNKvVB5PAkV8. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 2.229.541,60.

O edital com todos os requisitos foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira (10), edição 5.704.

Entre os requisitos apresentados no edital, constam três categorias. No Grupo Especial, o limite é de oito escolas. Já o Grupo “A” limita-se a nove agremiações. O Grupo “B” é de nove escolas de samba também.

Os recursos serão destinados, exclusivamente, para as agremiações carnavalescas que atenderem todas as exigências estabelecidas no edital.