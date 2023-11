Nilton Lins promove eventos de Psicologia e Educação Física em Manaus

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins vai promover dois eventos, nesta quinta-feira (16), dos cursos de Psicologia e Educação Física para promover debates sobre gênero e palestras sobre atividades físicas.

Psicologia

Na área da Psicologia acontecerá o “I Fórum de Gênero e Sexualidade” que acontecerá a partir das 18h, no auditório Vânia Pimentel, localizado no campus do Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

O evento, que está com inscrições abertas no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/, é uma iniciativa dos professores e alunos do 10º Período do curso e contará com a exposição dos trabalhos realizados pelos acadêmicos sobre o tema.

Durante o fórum também será realizada uma mesa redonda com a participação de importantes especialistas e personalidades que atuam na área em todo o Estado: o pesquisador Eduardo Pereira Monteiro, com a apresentação de dados e estudos sobre o tema na Amazônia; Pedro Tukano, que irá abordar as vivências LGBTQIAPN+ entre os indígenas do Amazonas; Mirela Cortez, artista que vai falar sobre a atualidade do cenário artístico em Manaus; e o escritor Rafael de Almeida Farias, autor do livro “Bíblia Homoafetiva”, que irá debater questões relacionadas com a religiosidade.

Educação Física

O “I Congresso de Educação Física” da instituição começa na quinta e seguirá até a sexta-feira (17), com exposição das ações do curso e dos trabalhos acadêmicos voltados para a aplicação dos conhecimentos teóricos nas áreas da saúde e da sustentabilidade e as palestras sobre “Práticas de Exercícios Físicos em Pacientes Renais” e “Influência do Exercício Físico nos Fatores de Risco para Doenças”, com os professores Daniel Vieira e Esaú da Silva Soares, nos dias 16 e 17, às 19h, no auditório Wilson Alecrim.

O congresso está com inscrições abertas para todo o público e profissionais interessados no tema no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/.