Após fuga frenética, dupla é presa com arma falsa em Manaus

No momento da abordagem foi encontrado um simulacro de pistola com um deles. Os dois homens foram encaminhados ao 6º DIP.

Durante a perseguição, eles colidiram com um carro, modelo Siena, e prosseguiram com a fuga a pé. Porém, os policiais conseguiram alcançá-los e prendê-los.

Manaus/AM - Dois homens foram presos nessa quinta-feira (28), no bairro Novo Aleixo, na zona norte, após serem flagrados com uma pistola falsa na rua 196.

