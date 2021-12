Após ação de moradores, juiz determina suspensão das obras no complexo viário Anel Sul

Manaus/AM - O juiz Diógenes Vidal Pessoa Neto, da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), determinou, no último dia 3, a paralisação das obras da construção do complexo viário Anel Sul, no bairro do Tarumã, Zona Oeste, estabelecendo multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A ação foi movida pela Associação dos Moradores da Cachoeira Alta do Tarumã, que já realizaram uma manifestação, em novembro passado, reivindicando a criação do Parque das Cachoeiras do Tarumã, que integra o Corredor Ecológico Das Cachoeiras do Tarumã, para dar garantias institucionais à preservação ambiental daquele espaço onde a vegetação está cada vez mais ameaçada pelas obras que avançam sem cuidado com a natureza.

Os moradores decidiram recorrer à justiça pedindo providências pela forma com que as autoridades da área municipal e estadual estão agindo naquela que é uma das últimas Áreas de Proteção Ambiental (APA) da cidade, ignorando completamente as características ambientais.

O Corredor Ecológico do Tarumã é uma das poucas reservas naturais da cidade que abrigam espécimes como o Sauim-de-Coleira e outros animais ameaçados de extinção, que já foram muito prejudicados com as obras das avenidas das Torres e Flores, pois perderam espaços dos seus habitats.

No local, ainda permanece uma cachoeira das várias do complexo que foram destruídas pela ação do homem.

O juiz da Vara do Meio Ambiente pediu também a manifestação do representante do Ministério Público, recomendando a realização de audiência pública, de modo a tornar claros os impactos ambientais gerados pela implementação do complexo viário Anel Sul, bem como sobre o futuro do Corredor Ecológico da Cachoeira do Tarumã e da própria APÁ Tarumã/Ponta Negra.