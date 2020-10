Após 12h do acidente, micro-ônibus continua em casa destruída em Manaus

Manaus/AM - O micro-ônibus da empresa Solimões transportes que invadiu uma casa na tarde dessa terça-feira (13), no bairro Tarumã, permanece dentro do imóvel após mais 12 h do acidente. Outro imóvel também foi atingido e sofreu danos na estrutura.

O proprietário da casa conta que a empresa prometeu fazer a remoção nessa quarta-feira (14), devido a dificuldade de acesso ao local, que fica em uma ribanceira.

A mesma também se comprometeu a cobrir os custos com a reforma, uma vez que o imóvel ficou destruído. O dono conta que está desempregado e que perdeu grande parte do que tinha com a tragédia e quase perdeu o irmão que estava dentro da casa no momento do acidente.

O jovem ficou preso debaixo do ônibus, mas foi resgatado com vida e apenas algumas escoriações. Veja como ficou a situação da residência.