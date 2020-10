Aniversário de Manaus vai ter entrega de obras, diz Arthur Virgílio

Manaus/AM - O aniversário de 351 anos da capital do Amazonas será comemorado, simbolicamente, com a entrega de importantes obras. O anúncio é do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao inaugurar nesta quinta-feira, 1º/10, a 24 dias do aniversário da cidade, o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Luciano Soares, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10, zona Centro-Sul, como parte da programação que não terá festas devido a pandemia de covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

“É o início das comemorações do aniversário de Manaus que vai até o dia 31 de outubro e vamos fazer entrega de obras praticamente todos os dias. Temos mais de 100 para entregar até o final do ano, todas muito importantes e significativas”, disse o prefeito Arthur Neto na inauguração do CEL. “Abrimos mão de toda e qualquer comemoração que envolva aglomeração, porque não queremos estimular, ao contrário, queremos combater o avanço da covid-19”, completou.

Também estão inclusos no pacote de inaugurações obras históricas e culturais, como o prédio do antigo hotel Cassina, que abrigará o Casarão da Inovação – marco da implantação do Polo Digital de Manaus. Outro ponto forte será o pleno funcionamento do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que irá consolidar o projeto Cidade Inteligente, integrando diversas secretarias no monitoramento em tempo real da capital.

Na saúde, será entregue a revitalização da maternidade municipal Moura Tapajós, na zona Oeste, referência em atendimento humanizado e que terá sua capacidade ampliada, além de melhorias nos serviços prestados e no ambiente de trabalho dos servidores. Outras obras e ações serão anunciadas ao longo do mês.