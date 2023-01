Amom assina renúncia e diz ter sido vereador com maior produtividade na história da CMM

Manaus/AM - O agora ex-vereador de Manaus e deputado federal eleito, Amom Mandel, do Cidadania, reuniu a imprensa na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã desta quinta-feira (26), onde fez um balanço de suas ações enquanto vereador e anunciou ações que já entrarão em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, quando assume o mandato de deputado federal. Amon renunciou ao cargo de vereador para assumir o novo compromisso em Brasília (DF).

Eleito em 2020 o vereador mais jovem da história de Manaus, Amom ocupou o cargo por dois anos, quando criou 60 Projetos de Lei (PLs). Entre eles, o PL nº 494/2021, que dispõe sobre as diretrizes de transparência, obrigando a publicação e divulgação de informações relativas às obras públicas de Manaus; o PL nº 426/2021, que prevê a Política Municipal de Estímulo ao Empreendedorismo Jovem, e o PL nº 248/2022, que propõe vigilância permanente em terminais de ônibus e estações de transferência dos transportes coletivos na capital amazonense.

Amon Mandel destacou ainda os projetos sociais Galho Forte, voltado para a preservação do meio ambiente, o projeto Caravana das Letras, iniciativa voltada à cultura e o projeto Amadeu Teixeira, de incentivo ao esporte.

“Nós tivemos a maior produtividade legislativa da história da Câmara Municipal de Manaus proporcionalmente ao tempo do mandato, tivemos alguns dos principais Projetos de Lei que foram protocolados, tivemos também relatórios de fiscalização que ganharam certo destaque na mídia”, relembrou.

Para o novo cargo público que assumirá a partir no mês de fevereiro, o deputado federal eleito afirmou que vai fazer um mandato participativo.

“A população pode esperar que a gente tenha prestações de contas semanais, tanto com o nosso Gabinete Móvel, quanto com as prestações nas nossas redes sociais. Peço que você (população) fiscalize cada passo da minha equipe e cada passo meu. As críticas me fazem melhorar e eu faço questão de ser fiscalizado”, disse Amom.

Novo aplicativo

O ex-vereador anunciou o ‘Buracômetro’, aplicativo destinado para identificar ruas que tenham problemas de infraestrutura. “Eu recebi denúncias de ruas que deveriam ser asfaltadas e não foram. Que contam no sistema da prefeitura (de Manaus) como asfaltadas e não foram”, relatou Amom.

O aplicativo, que estará disponível no sistema Android e iOS em breve, também servirá como uma base de dados para identificar esses casos. O sistema deve ser submetido ao primeiro teste público até o dia 31 de janeiro.

Gabinete Móvel

Outra proposta de Amom Mandel para auxiliar no mandato de deputado federal é o Gabinete Móvel, que visitará bairros de Manaus e municípios do interior do Amazonas para aproximar as ações do parlamentar, à população, além de firmar parcerias com órgãos públicos e privados, para atuar de forma integrada com a Câmara Itinerante, da CMM, com o intuito de promover ações sociais durante as visitas do Gabinete Móvel às localidades.

A previsão do parlamentar é de que o Gabinete Móvel já esteja desempenhando suas atividades até o final do mês de março.