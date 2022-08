Amazonenses terão entrada gratuita em pontos turísticos de Manaus; Saiba em quais

Galeria do Largo O local conta com exposições de fotografias e pinturas. As atrações duram poucos dias, dando espaço a novos artistas amazonenses. Horário: Terça-feira a domingo, das 15h às 20h.

Palacete Provincial No mês de agosto, o espaço ofertará cursos de capacitação e oficinas gratuitas por meio do “Circuito+Cultura”. Horário: De terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.