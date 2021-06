Alvo de mandado de prisão, secretário de Saúde do Amazonas está foragido

Ao todo, a Operação Sangria cumpre 25 mandados, sendo 6 de prisão e 19 de busca e apreensão. A ação ocorre em Manaus e também na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O governador, o secretário e outros funcionários do alto escalão da Susam, são suspeitos de se associarem a empresários e um esquema que desviou verba pública por meio de um hospital de campanha criado em janeiro deste ano no pico da pandemia.

