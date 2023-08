Alunos da Semed participam de Festival Estudantil de Remo em Manaus

Manaus/AM - O Festival Estudantil de Remo com cerca de 110 alunos da rede de ensino, aconteceu neste sábado (19), na Garagem Náutica (LNA), no bairro Santo Antônio, zona Oeste. Essa modalidade é oferecida dentro do programa de governo municipal “Minha Escola Saudável”, coordenado pela Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage).

Your browser does not support the video tag.

