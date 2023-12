Aleam pede explicações sobre cancelamento de 5 voos no Aeroporto de Manaus

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (UB), disse, nesta sexta-feira (8), que cobrou providências da Vinci Airports, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Manaus, após o cancelamento de cinco voos, na madrugada de hoje.

De acordo com o parlamentar, a cobrança ocorre após a suspensão dos voos nesta sexta e por conta da redução nos horários de pousos e decolagens durante as obras de revitalização da pista central do aeroporto.

O deputado afirmou que passageiros com destinos a Brasília, Panamá, São Paulo, Urucu, Coari, Parintins, Santarém, Fortaleza, Campinas, Tefé, Carauari, Tabatinga, Itaituba e Belém foram prejudicados nesta sexta-feira.

“Não bastasse o isolamento terrestre, por não termos a BR-319, e os prejuízos causados à navegação pela estiagem, agora também estamos isolados por via aérea. É inadmissível o que aconteceu, mais uma vez, nesta madrugada. São centenas de pessoas prejudicadas, negligenciadas. Encaminhei à administradora do aeroporto de Manaus a cobrança de uma ação imediata para organizar a operação neste final de ano", disse.

De acordo com Cidade, usuários do aeroporto também reclamam da climatização do saguão e área de embarque. Ele disse que um requerimento vai cobrar explicações da Vinci AirPort. "Se há alguma dificuldade climática na madrugada, o voo não sai e, durante o dia, o aeroporto fecha das 4h ao meio dia. É uma operação cara para tão pouco retorno para população", afirmou.

Justificativas

A administração do local afirmou que as alterações ocorreram após "condições climáticas adversas". De acordo com a direção do aeroporto, as operações de pouso e decolagem ficaram comprometidas na madrugada desta sexta-feira, das 00h46 às 3h12.

Em nota, o aeroporto recomendou que os passageiros procurem as companhias aéreas para obterem informações sobre a situação dos voos.