Aleam muda horário de expediente nos dias de Jogos da Seleção na Copa do Mundo

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) terá mudanças no horário de expediente, nos dias de Jogos da Seleção Feminina de Futebol na Copa do Mundo 2023. De acordo com a portaria assinada pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade (União), no dia 24 de julho de 2023, o expediente será de 11h às 17h e no dia 02 de agosto, o expediente será de 10h às 16h.

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24), às 7h, contra o Panamá. A seleção brasileira tem, ainda, mais dois confrontos confirmados na primeira fase: no sábado (29), às 6h, contra a França; e no dia 2 de agosto, também às 6h, contra a Jamaica. Todos no horário Manaus.

A Copa do Mundo começou na quinta-feira (20) e a final está prevista para ocorrer no dia 20 de agosto.

“O brasileiro é apaixonado por futebol e, na Copa masculina, sempre ocorreu para a maioria da população a adequação aos horários dos jogos para que as pessoas possam torcer pela seleção. Então estamos apenas fazendo a equiparação dos dois torneios, lembrando que as meninas são craques e merecem toda a nossa torcida”, explicou Cidade.