Ageman notifica Águas de Manaus por problemas em rede de abastecimento

Por conta disso, a Ageman notificou a concessionária que terá um prazo de 20 dias para apresentar um cronograma dos estudos com o objetivo de substituir o trecho da rede localizado entre o Reservatório do Mocó, em Adrianópolis, até a rua General Carneiro, no bairro Cachoeirinha.

Segundo o órgão, devido aos constantes rompimentos no trecho, uma engenheiros da Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman esteve no local e constatou sinais visíveis de incrustações e corrosão na tubulação.

