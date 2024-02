Ageman irá monitorar suspensão de abastecimento de água neste domingo

A pedido da Ageman, a Águas de Manaus estará com equipes mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

A medida afetará o abastecimento de água nos bairros e comunidades da zona Leste e parte da zona Norte a partir das 4h30, quando serão iniciados os reparos. A previsão de conclusão da manutenção, por parte da Amazonas Energia, é para as 10h45 do domingo.

Manaus/AM- A Prefeitura, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estará com suas equipes de plantão no monitoramento da suspensão temporária do abastecimento de água que ocorrerá no próximo domingo (11), em virtude de um serviço programado por parte da concessionária Amazonas Energia, o qual acarretará o desligamento da Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL).

