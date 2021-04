Advogado Júlio Salas morre vítima da covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O advogado Júlio Alberto Correia Salas, de 45 anos, morreu vítima de covid-19 nesta sexta-feira (9) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-socorro Delphina Aziz.

Júlio iniciou na militância política pelo movimento estudantil, foi diretor e presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Manaus (UMES) e diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), diretor da União Juventude Socialista (UJS).

Como advogado, foi presidente da Comissão de Movimentos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM). E também foi membro da Direção Estadual, da Comissão de Política e secretário de Organização do Comitê Municipal de Manaus do Partido Comunista do Brasil no Amazonas (PCdoB-AM).

A perda de Júlio Salas marca o dia em que o Brasil registrou 3.647 mortes por Covid-19, totalizando quase 350 mil vítimas desde o início da pandemia.