Aduelas são implantadas na Avenida Ephigênio Salles

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou nesta quinta-feira (28) na implantação de seis aduelas em concreto armado, por onde passa um igarapé na Ephigênio Salles. A obra tem por objetivo dar continuidade aos trabalhos de alargamento da avenida.

A equipe trabalha com aproximadamente dez servidores, utilizando uma escavadeira hidráulica, duas plataformas de muque e cinco caçambas. Nesta primeira etapa, é feita as demolições das calçadas, o assentamento das aduelas, e as desapropriações, na sequência será feito o serviço de terraplanagem.

A Prefeitura de Manaus intensifica de forma diuturna os trabalhos na Ephigênio Salles, com a meta de acabar com o gargalo no trânsito do local. A avenida receberá uma faixa com 1 quilômetro e 200 metros de extensão que irá melhorar a geometria da via e trazer mais fluidez ao trânsito.