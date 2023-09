Adolescentes desaparecem e famílias pedem ajuda para encontrar pistas em Manaus

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) está localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

A outra adolescente identificada como Nicoly Gabriely da Silva Araújo, 15, foi vista pela última vez no dia 21 de fevereiro deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

Manaus/AM - Dois adolescentes desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. As famílias registraram os casos na polícia e divulgaram fotos dos jovens para ajudar no encontro de pistas.

