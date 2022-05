Acidentes de carro aumentam 44% nos 4 primeiros meses do ano em Manaus

Apesar do resultado parecer favorável, os números seguem altos e são preocupantes, porque geram aumento da taxa de ocupação dos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na capital. Em 2021, mesmo com a alta dos casos de Covid-19, as internações causadas pelos acidentes de trânsito seguiam em ritmo de igualdade de ocupação dos leitos.

O número total de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito na capital caiu de 4.395 no ano passado, entre janeiro a abril, para 3.001 neste ano, de janeiro a 27 de abril. Neste mês, dedicado à prevenção e segurança no trânsito durante a campanha Maio Amarelo, a pasta busca conscientizar a população.

Manaus/AM - Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), revelou que o número de acidentes de carro aumentou em 44% nos primeiros quatro meses do ano comparado ao mesmo período de 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.