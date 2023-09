Acidente trava trânsito na Avenida Brasil em Manaus

Até o momento, não há informações sobre feridos, mas o dono do carro amargou um grande prejuízo já que a frente do veículo ficou destruída.

A colisão ocorreu nas proximidades do Mini Shopping da Compensa. Na ocasião, o carro de passeio se chocou com outro veículo.

