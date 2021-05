Acidente entre três carros deixa dois feridos em Manaus

Os veículos colidiram por volta das 21h30, no cruzamento das ruas Borba com Silves. Um dos motoristas avançou o sinal vermelho e acabou causando o acidente.

Manaus/AM - Um acidente envolvendo três carros de passeios deixou duas pessoas feridas, uma delas é uma mulher, na noite dessa quinta-feira (13), no bairro Cachoerinha, na Zona Sul. Um dos veículos quase invadiu um restaurante no local.

