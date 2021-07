Acidente entre lanchas deixa feridos e desaparecidos perto de marina em Manaus

Por conta da forte chuva que caiu no fim da noite, os mergulhadores precisaram interromper as buscas. Elas devem ser retomadas logo mais. A outra lancha envolvida foi levada para o Pelotão Fluvial e deve ser periciada.

Manaus/AM - Um acidente entre duas lanchas deixou duas pessoas feridas e outras duas desaparecidas na noite dessa quinta-feira (22), nas proximidades da base do Fluvial da Polícia Ambiental, na entrada da Marina do Davi, no Tarumã, Zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.