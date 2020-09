Manaus/AM - Sidney Gomes dos Santos, 44, ficou ferido após perder o controle do carro e capotar na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova.

No momento do acidente a pista estava molhada por conta da forte chuva que atingiu a capital neste sábado (26). Sidney estava sozinho no veículo e teve apenas escoriações.