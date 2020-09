Ação resgata crianças e adolescentes das ruas de Manaus

Manaus/AM - Durante ação conjunta, na noite desta quarta-feira (24), entre a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPDDCA-Aleam), Conselho Tutelar da zona Centro-Sul de Manaus e Policia Militar, 17 crianças e adolescentes foram encaminhados para uma unidade de acolhimento institucional, após serem retiradas dos semáforos das avenidas Álvaro Maia, Djalma Batista, Maceió e Recife.

O deputado Álvaro Campelo (Progressistas), que preside a Comissão, disse que as ações continuam, e que os pais terão acompanhamento e suporte para a obtenção dos programas sociais do Governo Federal. “Obviamente que essas famílias precisam de apoio. Por isso, já estamos trabalhando para que elas tenham acesso às ações sociais, e aos benefícios do Governo Federal e que, efetivamente, essas crianças saiam das ruas para não ficarem expostas às mais variadas violências, ao tráfico de drogas, a um acidente de carro”, afirmou o presidente.

Para o conselheiro tutelar Rafael Duarte, o apoio da Comissão no combate aos crimes que violam os direitos das crianças e adolescentes é fundamental para dar fim a prática.

Segundo dados divulgados pela Comissão, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso ou violência no Brasil. O deputado pede que as pessoas denunciem esses crimes, impedindo que continue esse tipo de prática.