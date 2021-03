Ação entrega doações para crianças órfãs devido Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Famílias de crianças órfãs que perderam seus pais devido à Covid-19 receberão 16 kits de higiene e 16 cestas básicas, por meio de uma doação realizada, nesta terça-feira (02), pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ao Instituto de Pesquisa e Ensino para o Desenvolvimento Sustentável (Ipeds). O instituto é apoiador da campanha “Eu amo meu próximo”, voltada às crianças órfãs que tiveram o seio familiar atingido pela Covid-19. A iniciativa busca arrecadar leite em pó específico para recém-nascidos, assim como cestas básicas, fraldas, entre outros. Atualmente, 20 crianças são assistidas pela campanha. Os produtos entregues são frutos de doações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e de supermercados da capital. Quem quiser colaborar com a campanha “Eu amo meu próximo” pode entrar em contato com o Ipeds pelo número (92) 99248-0221. Empresas também podem fazer doações para os públicos em vulnerabilidade social atendidos pela Sejusc no (92) 98500-6270.

