Abrigo de Manaus lança campanha de Natal para presentear crianças e adolescentes

Alternativamente, interessados podem solicitar uma carta para adoção através do Direct do Instagram da instituição.

Para participar, basta visitar o Abrigo Moacyr Alves, localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente à Maternidade do Alvorada), onde uma árvore de Natal com as cartas já está montada. Inclusive, quem se dirigir ao Abrigo poderá conhecer pegar a sua cartinha com a foto do acolhido.

