5,5 mil cestas básicas serão doadas para indígenas e quilombolas em Manaus

Manaus/AM - 5,5 mil cestas básicas serão distribuídas para comunidades indígenas e quilombolas em situação de vulnerabilidade no Amazonas. As entregas da primeira etapa do programa que é uma ação do Governo do Amazonas com o Governo Federal , começam no mês de abril e contemplam inicialmente famílias de Manaus.

Cronograma – A superintendente da Conab informou que a primeira etapa do programa acontece no mês de abril. Está prevista, inicialmente, a distribuição de 580 cestas básicas para quilombolas de Manaus e municípios da Região Metropolitana. Em relação às famílias indígenas, a previsão é que 4.900 cestas básicas sejam distribuídas somente na capital do estado.

De acordo com Luiza Moura, além de indígenas e quilombolas, o programa nacional contempla também extrativistas e pescadores. No total, o programa prevê o envio de mais de 300 mil cestas básicas para o Amazonas. É uma colaboração direta do Governo Federal na política de enfrentamento aos efeitos sociais e econômicos da pandemia na população em vulnerabilidade.