40 mil doses de vacina para professores de Manaus são solicitadas ao MS

Profissionais da educação podem se cadastrar, preencher o campo correspondente e assim serão agendados e contemplados com as 40 mil doses do imunizante, enviado pelo Ministério da Saúde, assim que chegar na capital amazonense.

Para facilitar a imunização quando for iniciada, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o cadastro no Imuniza Manaus para vacinação contra Covid-19 está disponível para todos acima dos 18 anos.

