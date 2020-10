300 pontos em Manaus recebem campanha contra poliomielite e multivacinação

Manaus/AM - Com mais de 900 profissionais de saúde em atuação, a Prefeitura de Manaus está promovendo neste sábado, 17/10, o Dia “D” de mobilização de multivacinação e a campanha contra a poliomielite com mais de 300 postos em toda a cidade. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibiliza 135 postos fixos e 200 volantes, para atender crianças e adolescente na faixa etária de zero a 14 anos, de 8h às 17h.

A recomendação é que os pais apresentem o cartão de vacina na hora do atendimento para que seja verificado quais vacinas necessárias para imunização. “É muito importante que as pessoas compareçam a unidade de saúde, ou qualquer posto de vacinação, com o cartão de vacina. O corpo técnico vai avaliar quais as vacinas pendentes para que todas as crianças e jovens estejam imunes de qualquer doença e que não haja reincidência viral de nenhum tipo. A melhor forma de evitar doenças graves é fazendo a prevenção”, alertou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Na campanha contra a poliomielite, todas as crianças na faixa etária de um a quatro anos deverão receber uma dose da Vacina Oral contra Poliomielite (VOP). Para crianças de dois meses até 11 meses e 29 dias, os profissionais de saúde irão avaliar o cartão de vacina e verificar a necessidade de doses da Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP).

Para o vigilante Alessandro Ferreira, 36, a campanha é uma forma de garantir a saúde de sua filha ainda mais em um período tão difícil quanto a pandemia do novo coronavirus. “Eu soube através dos meios de comunicação e chamei a minha filha Yasmim, de 13 anos, para vir atualizar o cartão de vacina dela. Hoje vivemos um momento de incertezas e se prevenir de todo o tipo de doença que pudermos é o melhor caminho e graças à Deus minha filha pensa da mesma forma. A gente tem que correr atrás, não esperar acontecer o pior”, disse.

Postos volantes

O Dia “D’ de mobilização é uma estratégia utilizada para ampliar o número de postos de vacina, atendendo a população em um sábado, quando pais e responsáveis que trabalham durante a semana terão uma nova oportunidade para proteger os filhos contra várias doenças. Por isso, Além dos postos fixos de vacinação, a prefeitura garantiu a instalação de 200 postos volantes realizando a busca ativa para vacinação de crianças e adolescentes em locais de grande circulação de pessoas, como supermercados e shoppings.

“Eu tenho três filhos e eu não deixo faltar nenhuma vacina para eles. Eu coloco a saúde dos meus filhos em primeiro lugar e mesmo indo no posto de saúde com frequência, a iniciativa de ter postos de vacinação móveis vem ajudar tanto a mim, quanto a qualquer um. É importantíssimo que todos se atentem as vacinas, mantenham elas em dia, para que todo tipo de doença seja exterminado”, ressaltou a dona de casa Francinêis Amancio de Oliveira, 40.

A ação deste sábado também está disponibilizando as seguintes vacinas: BCG, que previne a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre Amarela.

A campanha foi iniciada no dia 5 de outubro, já ofertando as vacinas em 168 pontos de atendimento nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural de Manaus e segue até o final de outubro. A lista com o endereço dos 135 postos fixos que estão funcionando hoje, no Dia “D”, pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).